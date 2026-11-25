25/11/2026 12:06

【外圍經濟】日本央行前審議委員：2027年年中前或再加息3次，最終升至2%

《經濟通通訊社25日專訊》日本央行前審議委員櫻井真周二（24日）受訪時表示，預計日本央行可能在2027年年中前再加息3次，最終升至2%，而這水平是1993年以來從未出現過。



2016年至2021年曾擔任日本央行審議委員的櫻井真說，「日本央行大概正在考慮把利率加到2%，然後花一段時間觀察形勢如何發展，再決定下一步怎麼做」。



日本央行上月首次承認潛在通脹達到了2013年設定以來的2%目標，櫻井說「問題在於它可能更高」，並將油價上漲列為推高生活成本的最大因素。



對於日本央行能否妥善應對通脹，櫻井認為「真正的考驗將在明年上半年」。（yc）