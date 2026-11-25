25/11/2026 13:35

【ＡＩ泡沫】歐盟據報設500億歐元基金助AI發展，建立歐洲「科技主權」

《經濟通通訊社25日專訊》人工智能(AI)熱潮正酣，歐盟亦不甘落後，計劃設立一項規模達500億歐元的科技基金，以縮小與中美的AI科技創新差距。



《金融時報》周三（25日）引述消息報道，該計劃由歐盟委員會牽頭，目標是建立歐洲的「科技主權」，防止高增長的本土初創企業因缺乏後期融資而外流至海外。該基金將提供大規模成長期資本，幫助歐洲企業發展成全球領導者。



報道指，資金將重點投向歐洲目前落後於競爭對手的關鍵領域，尤其是AI「超級工廠」與算力基礎設施、量子運算、半導體技術等。



歐洲雖然擁有大量早期創業者，但因歐盟成員國監管零散及缺乏後期風險投資，近三成歐洲獨角獸企業最終選擇遷往海外。(yc)