25/11/2026 15:34

【外圍經濟】股市反覆太快，高盛料商品交易顧問未來數天或拋售680億美元股票

《經濟通通訊社25日專訊》近日股市行情反覆，連以快速調整倉位著稱的量化基金也難以跟上變化。高盛交易部門的模型顯示，系統性投資者追蹤的趨勢訊號尚未轉向，估計商品交易顧問(CTA)未來五個交易日可能拋售價值680億美元的全球股票，規模與截至上周5個交易日相當，當時全球股市經歷了新冠疫情以來表現最差的一周。



CTA主要依據價格走勢而非企業基本面作出投資決策。一旦市場趨勢觸發其模型中的賣出信號，基金就會持續降低持倉，直到達到預設的風險或倉位門檻。



這意味即使市場情緒改善，趨勢跟蹤型資金未必會立即停止拋售。持續減倉反而可能形成反饋循環，進一步壓低股價，削弱市場反彈的力度。



Miller Tabak + Co. 首席市場策略師馬利(Matt Maley)表示，納斯達克100指數過去4個交易日每天都出現3%至6%的漲跌幅，而且每天的方向都不一樣，「這幾乎讓快錢管理者無法跟上市場節奏」。(yc)