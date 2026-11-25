25/11/2026 08:35

【開市Ｇｏ】美國擬加徵對華關稅，科技股遭拋Anthropic破發，小米盈利腰斬

【要聞盤點】



1、美股周二（24日）收市個別發展，科技股在前一交易日急升後回吐，拖累納指及標指向下，道指則逆市造好，收市企穩50000點關口。市場憂慮人工智能投資回報及科技企業融資風險，加上投資者觀望美國通脹數據及聯儲局貨幣政策前景，科技股沽壓較大。道指收市升423.39點，或0.85%，報50018.7點；標指跌36.08點，或0.5%，報7201.09點；納指跌356.02點，或1.48%，報23733.54點。日經指數開報57190點，跌1454點。



2、據《華爾街日報》引述知情人士報道，美國貿易代表格里爾最快本周公布針對16個經濟體工業補貼及產能過剩問題的調查結果，最快本周加徵新關稅。據報新關稅可能涵蓋大部分商品，中國料面臨較高稅率，而已與美國達成貿易協議的歐盟、日本及南韓等，稅率或維持在15%或以下。中國商務部周二延長對部分關鍵礦產實施的對美出口限制暫停期，涉及鎵、鍺和銻等。



3、美國11月消費者信心指數升至103.3，較10月的91.9大幅上升，並遠高於市場預期的92.5，為近兩年來最高水平，反映美國消費者對經濟前景的看法有所改善。



4、英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳復職後於周二（24日）首次主持員工大會，承認違反公司行為守則，並向員工致歉，承諾將成為更好的行政總裁。其坦言辜負員工期望，並感謝大家給予第二次機會，他亦透露正接受心理治療。



5、Anthropic上市後第四日股價重挫，跌6.5%，報81.9美元，跌穿83美元招股價，盤中低見75.61美元，創上市以來新低。



6、倫敦金屬交易所周二（24日）宣布，將「次日交割」借出規則的適用門檻，由原來持有可供交割鋁庫存50%的交易商，下調至30%。新措施意味持有較大鋁倉位的交易商將更早受到監管約束，須按規定借出部分金屬，以增加市場流通供應，減輕現貨市場的供應壓力。



7、沙特當局表示，胡塞武裝襲擊利雅得主要商業區的一座大樓，造成11人受傷。此次襲擊距離其襲擊同一區域內的沙特公共投資基金(PIF)總部還不到一周。



8、中國科技巨頭華為被裁定多項美國刑事指控罪名成立，包括在伊朗業務問題上欺詐銀行以及洗錢。該公司在另外兩項指控敲詐勒索和妨礙司法中獲判無罪。



9、人行11月份縮量續作1年期中期借貸便利(MLF)，本月中長期資金有望結束連續數月淨投放態勢。分析認為在資金較充裕之際，人行此舉有利於引導長債殖利率在合理區間運行



【焦點股】



小米集團(01810)

- 第三季經調整淨利潤按年跌56.8%至48.8億人民幣



嗶哩嗶哩(09626)

- 第三季經調整淨利潤8.33億人民幣，按年增長5.8%



周大福(01929)

- 中期純利按年升98.7%至50.3億元，派息35仙



阿里健康(00241)

- 中期純利逾11億人民幣按年跌12%，不派中期息



AI孖寶：智譜(02513)、MiniMax(00100)

- Anthropic上市後第四日股價跌破IPO發行價



出口股：創科實業(00669)、申洲國際(02313)、敏華控股(01999)

- 美國據悉最早於當地時間周二宣布，提高對中國等經濟體的商品關稅



汽車股：比亞迪股份(01211)、吉利汽車(00175)、理想汽車(02015)

- 歐盟對中國等地混能車設臨時進口限額，同時展開貿易調查，料此調查最終將限制該類汽車進入歐盟數年



金礦股：紫金礦業(02899)、招金礦業(01818)、赤峰黃金(06693)

- 聯儲局加息預期升溫拖累金價，金價跌逾2%失守3600美元



中電控股(00002)、港燈-SS(02638)

- 兩電明年上調電費，中電加1.8%，港燈加7.9%



信和置業(00083)

- 夥大股東黃氏家族中標新加坡綜合項目，應佔資本承擔逾21億元



勝宏科技(02476)

- 首三季度派息1元人民幣，預計分紅總額達9.8億人民幣



石藥集團(01093)

- 治療原發性醛固酮增多症臨床試驗，內地首個中心啟動



金斯瑞生物科技(01548)

- 斥資2.5億美元收購及回購，增持ProBio股權至逾96%



【油金報價】



紐約期油上升1.6%，報81.51美元/桶



布蘭特期油上升1.8%，報88.24美元/桶



黃金現貨下跌2.3%，報3551美元/盎司



黃金期貨下跌2.7%，報3579美元/盎司