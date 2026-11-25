21,966.01
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25/11/2026 15:05
歐元兌美元報1.0937，德國第三季GDP按季初值為0.2%遜預期
美匯指數
|指數
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|美元/日圓
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|美元/瑞郎
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|澳元/美元
|0.6576/80
|0.6587/91
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|紐元/美元
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|美元/人民幣
|6.6716/20
|6.6699/03
|6.6646/65
|美元/港元
|7.8396/00
|7.8397/01
|7.8414/18
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