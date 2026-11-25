25/11/2026 12:00

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 瑞銀預測2027年全球AI投資達1.4萬億美元

▷ 2028年預計增至1.5萬億美元

▷ 報告由瑞銀財富管理投資總監辦公室發表

《經濟通通訊社25日專訊》瑞銀財富管理投資總監辦公室發表《2027年度展望》報告，該報告指出，2027年總體環境依然有利。全球通脹預計將放緩，但各國進展可能不一；與此同時，債務問題應保持可控。人工智能(AI)投資也有望繼續增長，預計2027年全球AI投資將由2026年的1萬億美元上升至1.4萬億美元，2028年進一步增加至1.5萬億美元。另一方面，政府政策對經濟走勢的影響日益加大，Al產能集中於少數大型企業，投資者愈發注重投入能否取得相應的回報，而且地緣政治仍不時引發市場波動。在此背景下，投資者不應僅寄望於市場本身的韌性，而應分散回報來源，增強投資組合的韌性。瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele表示，市場展現出較強的韌性，該行認為未來仍存在豐富的投資機會。然而，市場韌性並不意味著不確定性消退。隨著AI投資、政府政策等因素對回報的影響日益顯著，投資者需構建在不同情景下均能實現增長的投資組合，而非押注單一市場走向。展望2027年，關鍵在於保持投資、分散回報來源，並增強投資組合韌性，以應對更為多樣的市場情景。瑞銀財富管理亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管陳敏蘭表示，該行對2027年的主要觀點是：溫和樂觀，但精選愈發重要。該行預計亞洲股票和信用債仍有進一步上行空間，但各地區表現可能分化。投資者應保持對Al機遇的戰略性配置，並趁市場走強時進行再平衡，建倉具韌性的領域。(bn)