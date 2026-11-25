25/11/2026 13:16

瑞銀:料美國將於下月及明年三月各加息一次，香港未必「跟足」

《經濟通通訊社25日專訊》瑞銀財富管理投資總監辦公室發表《2027年度展望》報告，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎表示，對亞太股票市場持中性看法，相對看好印度與新加坡，日本市場可留意銀行股；而內地及香港股票市場則看好醫藥、銀行、公用股等息口表現較佳的板塊。



瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆表示，該行預測今年12月加息一次，明年3月份再加息一次，每次加息25個基點，預期在3月份加息後，將會暫停加息一段時間，並認為美國轉向減息的關鍵因素為通脹水平以及經濟情況，不排除在2028年或出現轉向的情況。



李智穎指出，即使預測未來美國聯儲局或有兩次加息，認為香港未必「跟足」，並指屆時的資金情況才是關鍵因素，目前來看，預計香港跟隨完全「跟足」美國兩次加息的機會很低，料跟一次的機會較高，並指香港息口早已多次未跟隨美國加息，主因本地資金充裕、銀行無需急於加息，或仍希望吸納按揭貸款需求。（bn)