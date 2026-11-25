25/11/2026 12:04

【ＡＩ】商湯(00020)發布及開源圖像生成模型SenseNova U1.6，引入自修正功能增文字準確性

《經濟通通訊社25日專訊》商湯科技(00020)正式發布並開源圖像生成模型SenseNova U1.6，首次為U系列的8B開源模型引入原生圖像自修正能力，並進一步提升人像、插畫、海報及信息圖等創作場景的美學表現，兼顧設計感與文字準確性。



而開源AI視覺創作平台ComfyUI現已支援SenseNova U1.6，讓創作者可在節點式工作流程中完成圖像生成與自修正；模型的API服務版本SenseNova U1.6 Lite亦已接入商湯AI辦公助理小浣熊、視頻創作智能體Seko、手機攝影應用程式Kapi相機等。



公司稱，用戶調用模型並開啟自修正功能後，同一模型可先生成首張信息圖，再對照用戶的原始提示詞自主檢查畫面，針對局部或大面積文字模糊、錯字亂碼、英文拼寫錯誤、編號錯亂等問題提出具體修改意見，再結合原始提示詞與初始生成圖像，生成修正版。(rh)