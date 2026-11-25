25/11/2026 11:20
《港元利率》港元拆息全線向上，一個月拆息報2.88厘連升四，三個月拆息報3.4厘
《經濟通通訊社25日專訊》港元拆息全線向上，而與樓按相關的一個月拆息報2.87893厘，升6.327基點，連升四日；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.4厘，升1.137基點。
隔夜息報2.7625厘，升2.25基點；一周拆息升14.667基點，報2.9275厘，兩周則升12.536基點，報2.9275厘。長息方面，六個月拆息升2.25基點，報3.56893厘，一年期則升0.214基點，報4.03482厘。
港元匯價今日在7.8411-7.8432之間上落，最新報7.8416。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.7625厘，升2.25基點；一周拆息升14.667基點，報2.9275厘，兩周則升12.536基點，報2.9275厘。長息方面，六個月拆息升2.25基點，報3.56893厘，一年期則升0.214基點，報4.03482厘。
港元匯價今日在7.8411-7.8432之間上落，最新報7.8416。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.7625
|+2.25
|一周
|2.9275
|+14.667
|兩周
|2.9275
|+12.536
|一個月
|2.87893
|+6.327
|兩個月
|3.3
|+2.298
|三個月
|3.4
|+1.137
|六個月
|3.56893
|+2.25
|一年
|4.03482
|+0.214
資料來源：香港銀行公會