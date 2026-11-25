25/11/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升23點子，三連升報6.7088，續創逾四年四個月高
《經濟通通訊社25日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7088，較上個交易日升23點子，三連升，續創2022年7月11日以來逾四年四個月新高，較市場預測偏弱約530點，上個交易日報6.7111。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7088
|-23.00
|1歐元/人民幣
|7.3271
|+263.00
|100日圓/人民幣
|4.2008
|-134.00
|1港元/人民幣
|0.8554
|-4.80
|1英鎊/人民幣
|8.7637
|+387.00
|1澳元/人民幣
|4.4359
|-4.00
|1紐元/人民幣
|3.6602
|+136.00
|1新加坡/人民幣
|5.1871
|-3.00
|1瑞郎/人民幣
|8.0012
|+429.00
|1加元/人民幣
|4.6802
|+229.00
|1人民幣/林吉特
|0.6147
|-4.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.3105
|+402.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.6224
|+224.00
|1人民幣/韓元
|201.4300
|+45.00