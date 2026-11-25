25/11/2026 08:52

【ＡＩ泡沫】官媒稱黃仁勳回歸難消對美警惕，「惡意挑撥」不會自動消失

《經濟通通訊社25日專訊》英偉達(US.NVDA)創辦人黃仁勳在美國特朗普政府介入後復職，內地官媒《環球時報》迅速發表評論文章，呼籲各方必須提高警惕。



文章稱，從黃仁勳事件被曝光開始，美國的輿論場妖風陣陣，一些政客和媒體借題發揮，把髒水潑到「中國滲透」上，對美國社會的對華認知形成消極影響。對中美關係的惡意挑撥，並不會因為黃仁勳復職而自動消失。文章還稱，下一輪「獵巫」可能包括發出調查函、出口許可延遲以及國會聽證會等。



彭博分析，有關評論反映出，在黃仁勳風波暴露出美國國內反華情緒之深後，中國可能仍感到不安。他的回歸也無助於解決一個更為緊迫的難題：面對美國針對獲取先進芯片實施的全面新限制，北京應如何回應，同時又不至於危及將於1月10日到期的貿易休戰。



中國商務部已警告稱，如果華盛頓繼續推進相關限制，中方將採取反制措施，同時敦促特朗普政府通過對話解決分歧。(ry)