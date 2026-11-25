25/11/2026 18:09

【ＡＩ】學習時報：算力供給要避免「一哄而上」

《經濟通通訊社25日專訊》中央黨校主辦的《學習時報》今日第2版發文稱，從算力類型看，供需結構性錯配既有技術代際的周期問題，也有地方搶「入場券」的衝動。通用數據中心的傳統低功率機櫃面臨過剩風險，而高端智能算力供不應求。頭部互聯網廠商搶購先進芯片，依托模型訓練和智能應用，實現滿負荷運轉，已形成正向循環的運營發展。



然而，地方平台企業投建的智算中心採購中低端算力芯片，無法適配大模型參數迭代需求。在算力建設早期，不少地方有先佔地、佔資源的「搶入場券」思維，未充分考慮對接下游需求，盲目採購芯片，遷移適配成本高、難度大，難以高效適用於商業需求。一旦項目建成卻未能實現商業運營，建設投入、設施運維、硬件折舊、電力配套等高額成本也就難以收回，這對地方國資將產生長期現金流和債務壓力，甚至引發金融風險。



需要明確的是，未來算力產業規模還將進一步提升，關鍵要處理好政府和市場的關係，使市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮政府作用，加強宏觀調控，避免產生一哄而上的發展亂象。(jq)