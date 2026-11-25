25/11/2026 11:10

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.2710 -0.30 1周 1.3730 -2.30 2周 1.3917 +1.47 1個月 1.3900 +0.00 3個月 1.4000 +0.00 6個月 1.4200 +0.00 9個月 1.4300 +0.00 1年 1.4398 +0.18

《經濟通通訊社25日專訊》人民銀行公布，今日進行6170億元(人民幣．下同)隔夜期逆回購，利率持平1.25%。另外，將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展5000億元7天期逆回購操作。公開市場今日有5160億元逆回購到期，即今日淨投放6010億元。*縮量續做8000億元MLF*人民銀行昨日公告，為保持銀行體系流動性充裕，今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展8000億元MLF操作，期限為1年期。該操作量較今日到期的10000億MLF減少2000億元。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)隔夜、1周跌，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)