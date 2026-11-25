25/11/2026 09:37

【聚焦人幣】人民幣中間價續創逾四年四個月高，即期開市升28點子報6.6620

《經濟通通訊社25日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7088，較上個交易日升23點子，三連升，續創2022年7月11日以來逾四年四個月新高，較市場預測偏弱約530點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開28點子，報6.6620，上個交易日即期匯率收盤報6.6648。



市場押注美聯儲將繼續加息，而黃仁勳重新出任英偉達首席執行官所引發的人工智能(AI)股反彈動能減弱，隔夜美元指數回吐部分漲幅。



市場人士稱，美元指數調整有利非美貨幣企穩，但美聯儲加息預期料限制美元調整空間，人民幣走勢則相對獨立，年末結匯需求和中間價走勢料有利於即期表現。(jq)