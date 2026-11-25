25/11/2026 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收跌88點子，兩連跌報6.6736，創三周低

《經濟通通訊社25日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6736，較上個交易日4時30分收盤價跌88點子，兩連跌，創11月4日以來三周新低，全日在6.6581至6.6748之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌95點子，報6.6748。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7088，較上個交易日升23點子，三連升，續創2022年7月11日以來逾四年四個月新高，較市場預測偏弱約530點。



市場人士表示，隔夜美元指數自階段高點震盪回落，人民幣中間價順勢調升，並助力盤初即期反彈，但隨後回吐漲幅，關注稍晚美國經濟數據表現。一中資行交易員稱，「人民幣走勢雖然相對獨立，但美聯儲加息預期會限制美元下跌空間，並間接影響人民幣。」



馬來亞銀行認為，美國可能的新關稅舉措的影響尚難判斷，中國人行中間價設定繼續抑制即期升值速度，預計人民幣即期仍將維持在6.62-6.70區間波動。(jq)