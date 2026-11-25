25/11/2026 10:43

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 瑞銀證券估中國國產AI加速卡2030年收入或達2萬億元

▷ 2025-30年出貨量複合增長率72%

▷ 供應鏈瓶頸為先進製程晶圓代工及HBM

《經濟通通訊社25日專訊》瑞銀證券中國科技行業研究主管俞佳表示，中國AI加速卡市場仍處於發展初期，未來幾年的市場發展可從市場空間、競爭格局和供應約束三方面拆解。據瑞銀證券估算，到2030年，中國國產AI加速卡出貨量或由2025年的170萬張增至1040萬張，按每張19.1萬元（人民幣．下同）平均銷售單價來計算，2030年國產AI加速卡收入TAM（總潛在市場）或達到約2萬億元，2025-30年國產AI加速卡收入TAM的複合增長率約為72%。該行指出，中國國產AI加速卡市場演變受到AI模型發展、算力需求、技術路線、供應可得性、政策支持及國產替代進度等多重因素影響。中國應對先進AI芯片獲取受限的方式正逐漸從單純聚焦硬件，轉向更注重系統層面的效率提升。大規模集群設計、推理架構優化、軟件棧優化和模型效率提升等創新，有助於提高硬件利用率，也讓競爭不再局限於單顆芯片。該行估算，未來1-2年，關鍵供應鏈保障能力可能是影響競爭格局的首要因素。長期來看，競爭力將更多取決於AI硬件與系統綜合表現、關鍵客戶關係、供應鏈合作，以及產品迭代和差異化能力。預計2026-27年供應或最緊張，2028年後逐步緩解；未來幾年先進製程晶圓代工和HBM供應是國產AI加速卡兩大關鍵瓶頸，但隨著國產供應放量，相關限制預計自2028年起逐步緩解，到2030年假設供應瓶頸基本正常化、市場接近供需平衡。(sl)