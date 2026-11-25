25/11/2026 09:02

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 戴爾第三季收入549.4億美元，EPS9.45美元，均超預期

▷ AI伺服器銷售額220億美元，年增291%，第四季預測上調至780億

▷ 戴爾宣布250億美元股份回購，第三季回饋股東49億美元

《經濟通通訊社25日專訊》受惠於人工智能(AI)伺服器需求強勁，戴爾(US.DELL)周二（24日）公布的第三財季業績在收入及盈利均勝華爾街預期，同時發布了強勁的第四財季業績指引。財報公布後，戴爾股價在盤後交易走高，升約1%。戴爾在第三季經調整每股盈利(EPS)達9.45美元，遠高於市場預期的6.59美元；整體收入錄得549.4億美元，按年增長逾一倍，亦優於市場預期的493.2億美元。各業務表現方面，受搭載英偉達(US.NVDA)及AMD(US.AMD)晶片等AI產品帶動，公司規模最大的業務部門、基礎設施解決方案集團(ISG)上季收入達419.7億美元，勝過預期的352.7億美元，佔總收入達85%。其中AI優化伺服器銷售額高達220億美元，按年急升291%。反觀銷售手提電腦及個人電腦的客戶解決方案集團(CSG)，上季收入僅128.9億美元，遜於預期的143.3億美元，主要受累於記憶體價格上漲推高售價。戴爾預計第四財季每股盈利將達8.4美元，收入約563億美元。副董事長兼營運總監Jeff Clarke透露，目前有7500家客戶正採購公司AI伺服器，手上待交付積壓訂單達1323億美元。戴爾亦將下一財年AI伺服器收入預測上調至780億美元，高於市場預期的740億美元。此外，戴爾宣布董事會已批准一項規模達250億美元的股份回購授權，並指出第三財季已透過回購股份及派息向股東回饋49億美元。截至目前，戴爾股價於2026年累計升幅已超過135%。(rc)