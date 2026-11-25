25/11/2026 09:50

【ＡＩ泡沫】特朗普：曾考慮美國政府入股英偉達，若黃仁勳涉罪或會赦免他

《經濟通通訊社25日專訊》美國總統特朗普接受《紐約郵報》訪問時表示，曾考慮讓美國政府像入股英特爾般，取得晶片巨企英偉達的股份。



特朗普直言，也許應該這樣做，雖然目前尚未正式提出相關建議，但認為現在入股「可能也不算太晚」。



特朗普又稱，自己之所以介入讓黃仁勳恢復英偉達行政總裁一職，是因為若果董事會選錯接班人，對美國而言將是「可怕的事情」。



談及黃仁勳即將赴美國國會作證一事，特朗普表示希望對方能說實話，並稱讚黃仁勳一直以來都是「百分之百光明磊落的人」，亦非常聰明。



當被追問若黃仁勳可能涉及任何犯罪行為會否予以特赦時，特朗普回應指「這總是一個選項」，但認為目前沒有這個必要。(rc)