25/11/2026 10:34

【外圍經濟】澳洲10月核心通脹意外升至3.8%高於預期，抑制減息憧憬刺激澳元走強

《經濟通通訊社25日專訊》澳洲統計局周三（25日）公布的數據顯示，10月整體消費者物價指數(CPI)較去年同期漲幅加速至4.9%，高於前值4.3%。核心通脹較去年同期漲3.8%，高於經濟學家預測及9月的漲幅3.6%。



核心CPI截尾均值按月升0.5%，高過市場預期的0.3%。新數據反映儘管澳洲央行今年已五度加息，該國物價上漲壓力仍揮之不去。



市場對澳洲央行的減息預期隨即受抑，刺激澳元匯價應聲走強。數據公布後，澳元兌美元由發布前的0.6635水平抽升0.4%，報0.6665。與此同時，澳洲3年期國債孳息率亦錄得輕微上揚，由早前的4.46%升至4.50%。(rc)