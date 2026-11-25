25/11/2026 12:58

【ＡＩ泡沫】Pimco投資總監：AI顛覆性風險易衝擊市場，美債及優質債券吸引力提升

《經濟通通訊社25日專訊》Pimco投資總監Daniel Ivascyn接受訪問時表示，人工智能（AI）熱潮正令美國經濟更容易受到衝擊與市場波動影響，此舉進一步強化配置美國國債及其他優質固定收益資產的理由。



他指出，展望未來幾年，與AI相關的金融意外，或傳統經濟商業模式受到衝擊，均可能對經濟增長構成短期壓力；鑑於股票估值仍然偏高及AI對各行業帶來的威脅，Pimco已將低於投資級別的資質較弱債券持倉，降至2008年以來最低。



Ivascyn分析指，過去一年與AI資本支出、盈利潛力及顛覆性影響掛鈎的金融經濟，與實體經濟之間的聯繫變得更加緊密，固定收益資產的多元化特性正好發揮作用。



回顧過去一周市場走勢，AI交易瓦解曾引發股市急跌，避險買盤隨即推動美債大漲，令投資者削減對聯儲局最快下月加息的押注。周一（23日）黃仁勳回歸執掌英偉達，科技股率大盤大幅反彈，市場又重新建立對聯儲局明年繼續收緊政策的預期。



Ivascyn透露，旗下主要基金目前對5至10年期美債略為超配，並樂於繼續持有優質債券及按揭抵押證券（MBS），以作為流動性資金配置至企業債或資產支持證券等領域。他強調雖然基準情境下孳息率料維持現水平，但未來仍存在不少難以預測的情況，可能觸發孳息率突然下跌。(rc)