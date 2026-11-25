25/11/2026 13:47

【外圍經濟】摩根大通及伯恩斯坦齊料2027年油市現供應過剩

《經濟通通訊社25日專訊》摩根大通及伯恩斯坦發表報告預測，隨著大量原油供應湧入市場，即使地緣衝突持續，油市於2027年仍將面臨供應過剩風險。



以Natasha Kaneva為首的摩根大通分析師團隊預計，2027年布蘭特期油均價將回落至每桶72美元，紐約期油均價為68美元。伯恩斯坦以Neil Beveridge領銜的分析師團隊則預計，明年布蘭特期油均價跌至每桶80美元，2028年進一步降至75美元。



摩根大通指出，假設針對伊朗原油出口的制裁與封鎖至少持續6個月，且美伊衝突沒有明確退出方案，但單憑戰爭本身不足以支撐油價高位。該行預計2027年全球液態油品產量將增加近每日800萬桶，惟受煉油產能不足約束，需求僅回升每日350萬桶。



伯恩斯坦亦預判未來三年原油供給增速將跑贏需求增長。報告指出，美伊衝突期間，今年油市缺口約每日130萬桶，主要依賴經合組織(OECD)與中國釋放戰略石油儲備填補。惟隨著石油輸出國組織(OPEC)以外的增量供給充足，明年需求雖預料回升約每日200萬桶，但油市格局將急劇反轉，2027年供給過剩規模將超每日250萬桶，累積過剩量或接近10億桶。



最新油價方面，亞洲時段周三下午，布蘭特期油報每桶約89.98美元，跌1.42%；紐約期油報每桶約80.62美元，跌1.42%。(rc)