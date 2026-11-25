25/11/2026 14:09

【ＡＩ泡沫】達利歐再發AI警告：新技術不等於優質資產，高槓桿者套現恐令泡沫爆破

《經濟通通訊社25日專訊》全球最大對沖基金橋水的創辦人達利歐(Ray Dalio)在最新一期《Sourcery》的訪談中，再度對人工智能(AI)投資熱潮發出警告。



他直言，市場習慣性地將顛覆新技術直接等同於「優質資產」，正是歷史上每次泡沫的核心成因。而本輪AI狂熱最危險之處在於敘事高度集中，一旦槓桿投資者因利率上升、債務到期或稅務壓力被迫套現，沽壓便會強化，令泡沫爆破。



達利歐回顧1920年代時，電力、汽車及飛機等技術湧現，吸引大規模槓桿資金進場，最終還是崩盤，「關鍵不是技術好不好，而是資產集中在無法承受波動、缺乏持有能力的人手上」。



對於Anthropic(US.ANT)與SpaceX(US.SPCX)等科技企業估值動輒過萬億美元，他強調「紙上財富不等於口袋裏現金」，在出售資產、換成現金之前，這筆財富無實際用途。當大量資產持有人被迫同時拋售套現，市場情緒由自信轉為恐懼，負向循環隨即展開。



儘管對AI泡沫保持警惕，達利歐透露正著手建構AI系統，將其畢生投資判斷標準寫成規則並轉化為程式碼，讓決策框架在他不再介入後仍能運作。他認為未來方向是人類智慧與AI協同工作，但提醒投資者必須理解因果機制，切忌將思考外判。(rc)