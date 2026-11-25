25/11/2026 15:06

【外圍經濟】美國技術故障頻傳引起「末日囤貨潮」，冷凍乾燥食品價格自9月飆升12%

《經濟通通訊社25日專訊》美國本月接連發生航空交通、銀行甚至國家安全局(NSA)系統故障事故，加上人工智能(AI)普及和其入侵網絡能力引發部分民眾恐慌，觸發當地民眾瘋狂囤積避難物資。



美國零售商通常會在感恩節「黑色星期五」(Black Friday)及「網購星期一」(Cyber Monday)促銷前推出優惠，這段時間成為避難物資減價期。不過，根據Bloomberg Price Project最新網購價格分析，發電機、廁紙及冷凍乾燥食品等所謂「地下避難所必需品」售價逆市大幅飆升，印證沃爾瑪及好市多早前指出消費者備災採購升溫的趨勢。



數據顯示，凍乾食品價格升幅最顯著，網購價格自9月以來上漲12%，去年同期則下跌9%；被追蹤的相關商品更有超過三分之一已售罄，遠高於一年前的十六分之一。



其他備災物資同樣出現搶購潮與缺貨，發電機目前有超過五分之一處於缺貨狀態，比例達去年同期的四倍。廁紙價格自9月以來亦反彈4%，追蹤庫存中約有十分之一售罄。



此外，紙巾及電池價格均錄得升幅，垃圾袋的售罄率及銷售速度亦高於去年同期。



分析指，除急增的囤貨需求外，原材料關稅及燃料成本上升推高食品生產開支，亦是導致物價上漲的因素之一。(rc)