25/11/2026 15:43

【ＡＩ】美封堵中國獲取AI算力漏洞，花旗、渣打及星展等銀行嚴查東南亞數據中心客戶

《經濟通通訊社25日專訊》外電引述知情人士報道，隨著美國收緊管制以限制中國企業透過東南亞國家使用美國先進晶片，花旗集團、渣打集團，以及星展集團、華僑銀行和大華銀行等主要金融機構，已對與新加坡、馬來西亞等東南亞國家數據中心有關聯的企業展開全面排查，要求披露更多晶片實際使用方資料，並提供符合美國商務部最新出口管制規定的證明。



知情人士透露，是次審查重點是大量採購晶片並出租算力的新雲服務商，以及亞洲數據中心建設的主要融資方私募股權公司。渣打及在新加坡營運的銀行正將審查結果通報新加坡金融管理局。



新加坡金管局發聲明表示，期望金融機構保持警惕並評估相關風險敞口，花旗及渣打則拒絕置評。



面對相關監管審查，三家新加坡銀行（星展、華僑和大華）最新季度數據顯示，其數據中心貸款敞口，佔各自貸款總額比例均處於較低個位數水平。



華僑銀行批發銀行業務集團信貸總監Pauline Ho表示，該行絕大部分數據中心業務敞口涉及美國超大規模雲服務商，預計現階段不會出現重大問題；星展銀行及大華銀行亦指正與客戶溝通以確保合規，並會繼續推進合規的數據中心融資交易。(rc)