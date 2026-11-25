25/11/2026 16:19

【ＡＩ泡沫】摩通料AI超級周期未完，標普500指數明年底目標8200點，具14%潛在升幅

《經濟通通訊社25日專訊》摩根大通策略師發表報告預計，美國股市升勢將延續至2027年底，人工智能(AI)仍將是推動企業盈利增長的主要動力。



該行將標普500指數2027年底目標定於8200點，意味較目前水平仍有約14%的潛在上升空間，惟該預測低於市場預測中位數的8471點，亦明顯低於摩根士丹利及高盛的目標水平。



是次預測發布之際，AI相關股份近期正遭遇拋售，上周的跌勢更推動標普500指數步入技術性調整。儘管市場情緒轉趨惡化，由Dubravko Lakos-Bujas領導的摩根大通策略師團隊在周二（24日）報告中指出，雖然市場認知與現實之間的差距不斷擴大，令股市前景看似黯淡，但該行依然認為「AI超級周期並未遭到破壞」，市場對算力的需求仍然強勁且具持續性。



摩根大通進一步分析指，市場目前低估了AI需求，預計標普500指數成分股公司於2027年的整體盈利將錄得約15%增長。(rc)