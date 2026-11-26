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26/11/2026 17:05
英鎊兌美元報1.3108，關注英國央行金融穩定報告
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
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|103.696
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最新美元匯價
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|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.12/16
|159.15/19
|159.16/20
|歐元/美元
|1.0968/72
|1.0974/78
|1.0975/79
|英鎊/美元
|1.3106/10
|1.3104/08
|1.3115/19
|美元/瑞郎
|0.8331/35
|0.8324/28
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|美元/加元
|1.4220/24
|1.4219/23
|1.4216/22
|澳元/美元
|0.6637/41
|0.6632/36
|0.6627/31
|紐元/美元
|0.5482/86
|0.5479/83
|0.5486/49
|美元/人民幣
|6.6599/03
|6.6601/05
|6.6736/74
|美元/港元
|7.8378/82
|7.8378/82
|7.8397/01
*上述報價只供參考用