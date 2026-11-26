26/11/2026 07:58

【外圍經濟】美國10月PCE按年升3.8%符預期

《經濟通通訊社26日專訊》美國10月個人消費支出(PCE)物價指數按月上升0.3%，符合市場預期；按年升幅由9月的3.6%擴大至3.8%，同樣符合預期。



剔除食品及能源價格的核心PCE物價指數按月上升0.3%，符合預期；按年則升3.3%，高於市場預期的3.2%，亦較9月的3.1%加快，反映美國通脹壓力仍然持續。



其他經濟數據方面，美國10月個人消費開支按月增加0.3%，低於市場預期的0.4%，但9月升幅由原先0.5%向上修訂至0.6%。個人所得則按月增加0.7%，高於市場預期的0.4%，亦高於9月的0.2%。



由於PCE通脹仍明顯高於聯儲局2%的政策目標，市場預期聯儲局12月8日至9日議息會議將加息0.25厘，並關注明年初進一步收緊貨幣政策的可能性。(kk)