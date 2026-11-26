26/11/2026 08:17

【關稅戰】美擬最快明年1月向14個經濟體加徵關稅，提議加徵中國20%新關稅

《經濟通通訊社26日專訊》美國特朗普政府周三(25日)提出，向14個主要貿易夥伴的進口商品加徵新關稅，以應對所謂製造業結構性產能過剩問題，中國、歐盟、日本及韓國等均在名單之內。中國擬加徵最高20%關稅，為受影響經濟體中較高水平。



美國貿易代表署(USTR)完成對16個經濟體為期8個月的301條款調查後，認定當中14個經濟體的相關政策及措施造成或助長製造業產能過剩，對美國商業構成不合理負擔。墨西哥及挪威暫未被納入今次關稅方案。



根據提案，越南商品可能面臨最高35%額外關稅，如達成相關貿易協議，稅率則可調整至20%；歐盟、日本及南韓的建議稅率分別為15%、最高15%及最高15%，並會考慮現有最惠國待遇稅率及其他關稅安排。



中國方面，20%建議稅率與中美此前達成的貿易安排一致，另部分商品仍涉及特朗普首任期實施的關稅。



新措施尚須經公眾諮詢及聽證程序，書面意見提交期限為明年1月5日，美方預計最快明年1月落實。華府表示，相關稅率仍可能因貿易談判而調整。(kk)