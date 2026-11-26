26/11/2026 08:27

【外圍經濟】聯儲局褐皮書：8個地區錄經濟增長，物價及薪酬成本升幅加快

《經濟通通訊社26日專訊》美國聯儲局公布最新《褐皮書》，顯示美國經濟整體維持溫和增長。12個聯儲區中，8個地區經濟錄得輕微至溫和增長，其餘4個地區則持平。



報告指出，美國消費開支大致不變，家庭對物價仍然敏感，非必需品消費趨於審慎，汽車銷售亦有所轉弱。住宅房地產市場則受樓價負擔能力下降影響，需求轉弱。



物價方面，各區整體價格中度上升，能源、運輸、醫療保健、保險及關稅相關成本持續構成壓力。由於競爭激烈及消費者對價格敏感，企業未能完全將成本轉嫁客戶，投入成本升幅普遍高於銷售價格，預期未來數月成本及售價將繼續上升。



就業方面，整體僱員人數輕微增加，企業招聘仍然審慎，工資及福利成本升幅則加快至中度水平。大部分地區預期未來數月經濟將繼續錄得輕微至溫和增長。(kk)