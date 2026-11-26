26/11/2026 08:44

【ＡＩ泡沫】萬斯：稱黃仁勳沒被聯邦當局調查，毋須獲總統特赦

《經濟通通訊社26日專訊》美國副總統萬斯表示，英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳目前未受到聯邦當局調查，認為他毋須獲總統特赦。



萬斯周三（25日）出席感恩節活動後表示，曾與司法部長布蘭奇討論事件，獲告知沒有針對黃仁勳的調查。他並指，有關英偉達晶片違規出口中國的指控主要來自媒體匿名消息，「不應該有人因為報道上匿名消息人士的指控而丟掉工作」。



萬斯稱黃仁勳復任是英偉達董事會的決定，並相信他會嚴格遵守美國晶片出口管制規定。美國總統特朗普早前曾表示，願意考慮特赦黃仁勳。



路透引述知情人士報道，司法部在黃仁勳復職前並未對他展開正式調查，亦沒有針對他的反間諜調查。當局主要根據對英偉達客戶的調查，評估黃仁勳是否涉及違法或構成國安風險。(yc)