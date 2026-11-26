26/11/2026 10:23

【中東戰火】也門胡塞武裝襲沙特最大煉油廠，沙特阿美尋求在韓國原油儲存量增逾一倍

《經濟通通訊社26日專訊》也門胡塞武裝周三（25日）宣稱，當天分別襲擊沙特阿拉伯最大的拉斯塔努拉(Ras Tanura)煉油廠，以及利雅德一處金融中心。受地緣政治風險增加影響，布蘭特期油最新報每桶94.88美元，漲0.32%。紐約期油最新報每桶84.1美元，漲0.52%。



胡塞武裝軍事發言人薩雷亞稱，首波襲擊直接命中位於沙特東部、沙地阿美營運的拉斯塔努拉煉油廠，造成設施起火，黑煙衝上半空。



第二波襲擊對利雅德阿卜杜拉國王金融區實施打擊，造成重大損失。薩雷亞稱，行動是對沙特空襲也門多地的報復。



另外，沙特阿美正尋求將其在韓國的原油儲存量增加超過一倍，從目前的530萬桶擴大至逾1100萬桶，以保障對關鍵客戶的原油供應。(yc)