26/11/2026 11:04

【外圍經濟】美股「坐過山車」大幅上落，納斯達克100指數短暫跌入熊市，恐慌指數一度飆升

《經濟通通訊社26日專訊》美股周三（25日）大幅上落如坐過山車。道指盤中一度急挫逾1100點後收市倒升。納指盤中曾跌逾4%，收市跌幅收窄至0.62%。納斯達克100指數盤中一度暴跌4.7%，短暫跌入熊市，隨後收復大部分失地，最終下跌0.64%。



標普500指數也曾下跌3.2%，收市跌幅收窄至0.3%。被稱為「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)一度飆升至近35，隨後回落至28，但這一水平仍顯示市場壓力上升。



不過逢低買盤暫時拋開了對AI的主要擔憂入場，幫助美股收窄跌幅。



The Wealth Alliance總裁兼董事總經理Eric Diton表示：「這輪猛烈拋售受到英偉達局勢不穩定的推動，同時聯儲局加息周期以及科技企業盈利成長可能見頂的擔憂，進一步加劇了跌勢。」