26/11/2026 13:56

【外圍經濟】橋水基金創辦人達利歐：黃金分散風險作用無可取代，投資組合應有10至15%黃金資產

《經濟通通訊社26日專訊》橋水基金創辦人達利歐（Ray Dalio）近日在訪問中談到投資心得，再次強調黃金是投資組合中不可取代的分散風險工具，無論預期未來市場環境是好是壞，投資組合中都應有10%至15%的黃金資產。



達利歐談到了投資者建構投資組合時應考慮的基本問題：自己究竟需要多少錢，才能維持穩定的生活？在明確這一目標後，再透過安全且充分分散的投資來保障這部分資金。



達利歐特別強調黃金的防禦作用，指出信貸體係正常運作時，大多數金融市場可能表現良好；但當債務過多、信貸體係出現嚴重問題時，黃金能發揮分散風險的作用。他也認為，具有優勢的資產也無法在投資組合中發揮黃金所承擔的作用。



達利歐表示，他的投資信條是持有10至15項優質且彼此不相關的投資，這種配置方式可以將風險降低近五倍，也就是在維持相同回報的情況下，將風險降至原來的五分之一。（yc）