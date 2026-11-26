26/11/2026 11:39

【國際要聞】金正恩視察核生產及核武研究部門，稱朝鮮堅定不移強化主權防衛力量

《經濟通通訊社26日專訊》朝中社報道，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩周三（25日）視察朝鮮核物質生產及核武研究部門工作。



報道指，金正恩視察了核子物質生產基地、核動力相關設備生產基地和核武研究所，聽取並總結了核子物質和核武生產部門2026年工作情況。



金正恩表示，近期國際核安格局發生重大變化、朝鮮半島不穩定核威脅日益加劇，朝鮮堅定不移維護國家安全環境，強化主權防衛力量。



金正恩表示，敵對國家不斷增強核力量並擴大核子軍事同盟，對朝鮮的安全構成實際威脅，是需要徹底防範的長期威脅。他還說，對於任何濫用國際法侵犯朝鮮主權的行為，朝鮮將「強力且堅決應對」。



11月19日，中國國家主席習近平、美國總統特朗普與俄羅斯總統普京在深圳舉行三方會晤，並發表《中俄美元首和平宣言》，重申「核戰爭打不贏也打不得」，並同意就減少核風險與防止核擴散展開對話。（yc）