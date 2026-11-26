26/11/2026 14:11

【風雲人物】馬斯克「加碼派錢」：每名美國兒童將獲贈兩股SpaceX股票

《經濟通通訊社26日專訊》SpaceX(US.SPCX)周三（25日）發聲明稱，將向每個已啟動的「特朗普帳戶」(Trump Account)捐贈一股新發行的A類普通股。該公司行政總裁馬斯克更「加碼派錢」，承諾按照SpaceX此次送股數量，以個人名義向每個帳戶額外送多一股，即每名受惠美國兒童會獲贈兩股SpaceX股票。



美國現時約有7200萬名兒童。以SpaceX目前股價計算，此次捐贈總值高達184億美元。此前馬斯克上月承諾每名兒童送一股，如今「加碼」一倍。



SpaceX主席兼營運總監Gwynne Shotwell亦同時宣布，她將送出超過200萬股SpaceX股票，暫未說明如何分配。



「特朗普帳戶」是美國政府為18歲以下、持有社會安全號碼的美國兒童設立的稅務優惠投資帳戶，除了外部餽贈的資金，親友也可存錢入內，持有人年滿18歲後可自行管理帳戶，將資金用於教育、購屋或創業等用途。(yc)