26/11/2026 14:37

【ＡＩ泡沫】英媒：英偉達暫停向馬來西亞、新加坡、泰國和印尼出貨晶片

《經濟通通訊社26日專訊》英國《金融時報》報道，英偉達(US.NVDA)已通知戴爾(US.DELL)和美超微(US.SMCI)等伺服器製造合作夥伴，暫停向東南亞4個國家發貨，包括馬來西亞、新加坡、泰國和印尼。



報道引述知情人士稱，戴爾和美超微等公司負責將英偉達晶片組裝成伺服器，他們已告知上述4國的買家，英偉達不再允許其訂單發貨。尚未知這一出貨禁令是否暫時性。



美國近日收緊先進人工智能(AI)晶片及運算設備出口管制，觸發英偉達高端GPU轉售潮。據CNBC報道，市場上近期湧現大量英偉達GPU待售，賣家正為數千枚Blackwell系列B300晶片尋找新買家，部分原本供海外數據中心出租予中國企業使用的晶片，因新規而需要另覓出路。(yc)