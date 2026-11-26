26/11/2026 16:20

【外圍經濟】美國食材漲價，一頓感恩節晚餐較去年貴4.7%，火雞價格升5.6%

《經濟通通訊社26日專訊》美國人正歡度感恩節假期，但他們與家人享用感恩節晚餐時，可能會感到「肉赤」。彭博價格項目(BPP)根據晚餐熱門食材的價格數據後指出，一頓常規感恩節晚餐的價格較去年高4.7%。



尤其是最受歡迎的感恩節食品火雞，11月價格比去年同期上漲5.6%。不過YouGov一項調查顯示，即使火雞貴了，82%的受訪者仍然打算吃火雞。



馬鈴薯是第二大加價食材，也是近期晚餐總成本走高的「根源」所在。餐桌上最常見的褐皮馬鈴薯，11月價格比去年同期上漲了8.1%。番薯11月價格也比去年同期上漲10.7%。



其他食材如烘焙食品，價格同比上漲3.2%。批皮及餡料價格上漲3.6%。(yc)