26/11/2026 16:12

【ＡＩ泡沫】貝里沽清納指100看跌期權，持25%現金暫幾乎全線做好

《經濟通通訊社26日專訊》「沽空」投資者貝里(Michael Burry)進一步削減看淡倉位。貝里周三(25日)在個人Substack專欄發文表示，趁科技股下跌，已沽出餘下最後一半納斯達克100指數看跌期權，正式退出相關指數淡倉。



貝里透露，目前投資組合的好倉比例較過去一段時間明顯增加，除Palantir(US.PLTR)及大都會人壽(US.MET)的看跌期權外，暫時幾乎全部持有好倉。不過，他強調這種部署屬暫時性，仍在持續評估新的做空機會。



資金配置方面，貝里目前持有約25%現金，主要來自此前獲利的看跌期權及額外注資，正物色合適投資機會，但不會為投入資金而勉強入市。(yc)