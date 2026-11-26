26/11/2026 08:35

【開市Ｇｏ】美對華關稅最多增至四成，美核心通脹創三年高，翰森製藥抗癌藥出海告捷

【要聞盤點】



1、美股周三（25日）先跌後回穩，道指盤中一度急挫逾1100點，其後在低位買盤支持下收復失地，最終倒升164點；惟科技股沽壓持續，標指及納指收市仍然向下。市場憂慮人工智能相關股份估值偏高，加上美國通脹升溫及新一輪關稅措施帶來不確定性，拖累科技股表現。道指收市升164.25點，或0.33%，報50182.95點；標指最多曾跌約3.2%，收市跌18.31點，或0.25%，報7182.78點；納指盤中一度跌逾4%，收市跌147.73點，或0.62%，報23585.8點。中國金龍指數無升跌。日經指數開報57582.5點，低開29.5點。



2、美國特朗普政府周三提出，向14個主要貿易夥伴的進口商品加徵新關稅，以應對所謂製造業結構性產能過剩問題。其中，中國擬加徵最高20%關稅，為受影響經濟體中較高水平；而若中美談判無法充分解決問題，或將稅率翻倍至40%。



3、美國聯儲局公布最新褐皮書，顯示美國經濟整體維持溫和增長。12個聯儲區中，8個地區經濟錄得輕微至溫和增長，其餘4個地區則持平。



4、美國10月個人消費支出(PCE)物價指數按月上升0.3%，按年升幅則由9月的3.6%擴大至3.8%，均符合預期。剔除食品及能源價格的核心PCE物價指數按月上升0.3%，符合預期，按年則升3.3%，高於市場預期的3.2%，亦較9月的3.1%加快，升幅創2023年以來最大。



5、美國副總統萬斯表示，英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳目前並未受到美國當局調查，認為他毋須獲總統特赦。萬斯指，曾與司法部長布蘭奇討論事件，獲告知沒有針對黃仁勳的調查，相關指控主要來自媒體匿名消息。



6、CoreWeave(US.CRWV)和英偉達信用風險指標創新高。標普表示，正在考慮將英偉達從AA評級下調一檔，因黃仁勳復職風波引起對該公司管理和治理的擔憂。



7、中美本周舉行貿易會談，討論農產品市場准入。美國稱雙方同意推動雙邊農產品貿易關係保持穩定。



8、美國勞工部公布，截至11月21日止一周，新領失業救濟人數按周減少1.3萬人，至18.9萬人，低於市場預期的20萬人，亦是自今年7月中以來低位。前值由20.3萬人向下修訂至20.2萬人。



9、美國10月耐用品訂單按月增長0.2%，低於市場預期的0.6%，亦較9月的1.8%升幅大幅放緩，反映製造業訂單增長動力有所減弱。



10、Anthropic(US.ANT)股價周三早段一度急挫逾9%，低見73.85美元，其後跌幅大幅收窄，曾反彈逾3%至84.94美元，重上83美元招股價之上。



11、美國晶片新規衝擊AI融資，據報一些銀行暫停為字節跳動、阿里巴巴(09988)與騰訊(00700)旗下數據中心項目提供貸款。另有報道指出，多家金融機構對東南亞數據中心客戶展開全面排查，要求客戶提供更多有關晶片實際使用方的詳細訊息。



12、安永發布2026年《中國內地和香港IPO市場》報告，2027年港股IPO市場預計呈現「前承壓、後回暖」的走勢，全年籌資規模或低於2026年的高位，料明年本港IPO集資額將錄逾3000億元，預期明年本港排名有望穩守全球三甲。



【焦點股】



翰森製藥(03692)

- 授抗癌藥產品許可權予拜耳，收首付款連里程碑付款最高逾32億美元



萬國數據(09698)

- 第三季盈轉虧547萬人幣，收入增一成，全年資本支出指引下調15%



理想汽車(02015)

- 第三季淨虧損收窄至3.14億人幣，料第四季交付量按年最多增5.3%



金山軟件(03888)

- 第三季盈轉虧2億人幣，經調整盈利升12%



希音-W(00625)

- 第三季純利升6.55倍至46.5億美元

- 淨收入按年跌約6%至102.7億美元，經調整盈利升27%

- CEO料歐洲市場在未來數據將受壓



息口敏感股：長實集團(01113)、新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)

- 美國核心PCE按年升3.8%，升幅創2023年以來最大



出口股：創科實業(00669)、申洲國際(02313)、敏華控股(01999)

- 美國擬將對華關稅設在最高20%，稱若中美談判無法充分解決問題，考慮將稅率翻倍至40%



英偉達概念股：勝宏科技(02476)、匯聚科技(01729)、鴻騰精密(06088)

- 美國收緊對華AI晶片出口及遠端存取限制觸英偉達高端GPU轉售潮



長光辰芯(03277)

- 建議根據授權回購H股，總額不超過2.4億元

- 料首十個月多賺最多1.5倍，收入增最多75%



【油金報價】



紐約期油上漲2%，報83.68美元/桶



布蘭特期油上漲3.6%，報94.61美元/桶



黃金現貨下跌0.43%，報3573美元/盎司



黃金期貨上漲0.9%，報3587美元/盎司