26/11/2026 16:01

【外圍經濟】日央行審議委員：若通脹現超標跡象應加快加息，或單次加50個基點

《經濟通通訊社26日專訊》日本央行審議委員田村直樹周四（26日）發表演說時表示，鑑於當前金融環境仍然寬鬆，日本央行應盡快將政策利率調升至對經濟既不產生刺激、亦不形成抑制的中性利率水平。



田村表示，他設想的正常加息節奏為每隔數月加息一次、每次25個基點。若通膨風險兌現，日本央行可能需要加快加息步伐，甚至一次加息50個基點。他呼籲盡快上調利率至約2%的中性水平。



田村表示，受中東衝突推高原油價格等因素影響，原材料成本持續上漲，帶動日本批發價格漲幅顯著擴大，目前物價上漲壓力已蔓延至廣泛的消費品領域。



他進一步指出，若家庭與企業的通脹預期進一步上升，將成為加快加息步伐的理由。(rc)