26/11/2026 16:31

【ＡＩ泡沫】對沖基金Situational Awareness第三季勁蝕65%，曾因高槓桿押注AI險崩盤

《經濟通通訊社26日專訊》據外媒引述消息報道，對沖基金Situational Awareness告知投資者，該基金第三季度扣除費用後錄得65%的巨額虧損。此前，該基金因對人工智能(AI)企業進行高槓桿押注，曾於7月一度面臨崩盤危機。



報道引述該基金創辦人Leopold Aschenbrenner致投資者的信件指出，儘管第三季出現嚴重回撤，但今年截至9月底止，該基金扣除費用後的累計回報率仍達88.5%。信中亦提到，即使面對市場劇烈動盪，基金團隊仍然看到具備高回報潛力的投資機遇。



Aschenbrenner在信中坦言，已從近期的市場動盪中吸取教訓，正採取更為審慎的風險管理策略。他向投資者強調，波動在投資過程中可以接受，但危及基金生存的風險，團隊判斷完全出錯絕不能容許。



值得留意的是，信件披露的第三季度業績尚未計及10月份市場最新一輪拋售潮的影響；期間AI企業估值備受市場嚴格審視，與AI基建相關的股份表現大幅波動，令複雜市況更難駕馭。(rc)