26/11/2026 19:00

《再戰明天》歐元區公布消費者信心指數，美團公布業績

《經濟通通訊社26日專訊》歐元區公布消費者信心指數，及美團公布業績，料為周五（27日）市場焦點。



*歐洲央行首席經濟學家發表講話，美國公布批發庫存*



各國重要經濟活動方面，周五本港時間12:00pm，日本央行理事神山一成在國際貨幣基金組織(IMF)主辦的研討會發表主題演講，韓國央行副總裁Cheong Soo Chang將出席小組討論。晚上8:15pm，歐洲央行首席經濟學家連恩發表講話。



數據方面，周五（27日）6:00pm（本港時間．下同），歐元區公布11月消費者信心指數，料由負17.9收窄至負16.9。9:30pm，美國公布10月批發庫存，月率升幅料由0.7%收窄至0.5%。



在本港，明日公布業績的公司有:美團-W(03690)等。



此外，明日雲英谷科技(03310)將有基石投資者持股解禁。(wa)