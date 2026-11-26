26/11/2026 11:40
《港元利率》港元拆息持續抽升，一個月拆息報2.94厘，三個月拆息報3.44厘
《經濟通通訊社26日專訊》港元拆息持續抽升，而與樓按相關的一個月拆息報2.93506厘，升5.613基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.43625厘，升3.625基點。
隔夜息報3.83691厘，升107.441基點；一周拆息升3.851基點，報2.96601厘，兩周則升3.851基點，報2.96601厘。長息方面，六個月拆息升0.786基點，報3.57679厘，一年期則升1.589基點，報4.05071厘。
港元匯價今日在7.8403-7.8352之間上落，最新報7.8379。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報3.83691厘，升107.441基點；一周拆息升3.851基點，報2.96601厘，兩周則升3.851基點，報2.96601厘。長息方面，六個月拆息升0.786基點，報3.57679厘，一年期則升1.589基點，報4.05071厘。
港元匯價今日在7.8403-7.8352之間上落，最新報7.8379。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.83691
|+107.441
|一周
|2.96601
|+3.851
|兩周
|2.96601
|+3.851
|一個月
|2.93506
|+5.613
|兩個月
|3.33625
|+3.625
|三個月
|3.43625
|+3.625
|六個月
|3.57679
|+0.786
|一年
|4.05071
|+1.589
資料來源：香港銀行公會