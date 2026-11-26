26/11/2026 14:03

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 富達指新興市場盈利增長超越股價表現

▷ MSCI新興市場指數上升，南韓記憶體晶片商帶動盈利

▷ 金融板塊盈利預期上調，黃金及銅供需支撐價格

《環富通基金頻道26日專訊》富達國際基金經理Nick Price表示，2026年新興市場雖然面對地緣政治不確定性、債券孳息率上升，以及人工智能(AI)相關科技股波動等挑戰，但當中多個領域的估值吸引，並受惠於強勁的基本增長動力，仍有不少具吸引力的投資機遇。*AI基建投資惠及硬件供應鏈，記憶體晶片投資前景值得關注*值得關注的是，部分新興市場股價表現與估值走勢出現分歧，尤以科技股最明顯。雖然MSCI新興市場指數今年以來顯著上升，但由南韓記憶體晶片生產商帶動的企業盈利增長更為強勁。因此，部分科技股的估值倍數已回落至全球金融危機，以及2012至2013年通縮時期的水平。AI仍然是重要的增長動力。儘管AI供應鏈存在不確定性，惟基建投資持續，正支持市場對半導體、記憶體晶片及其他關鍵零件的需求，惠及新興市場的硬件供應鏈。其中，記憶體晶片的投資前景尤其值得關注。隨著AI推理需求持續上升，供應相對受限，加上長期供應協議為南韓領先生產商提供更高的盈利可見度，均有利於相關企業前景。富達認為AI投資周期仍有進一步發展空間。市場的基本需求依然強勁，而雲端服務供應商亦從相關投資中取得可觀回報，支持進一步增加資本開支。然而，龐大的基建投資規模，以及部分AI模型開發商對外部資金的依賴，仍是未來需要關注的變數。另一方面，成本較低的中國AI模型可能對市場定價構成壓力，但同時有助降低AI應用成本，加快AI普及。因此，投資機遇並非來自廣泛布局AI相關投資，更需要審慎識別具備競爭優勢及擁可持續盈利增長路徑的企業。*金融板塊盈利預期持續上調，大型銀行進一步鞏固市場地位*雖然科技股帶動大部分盈利增長，新興市場的其他領域同樣不乏機會。中東地緣政治局勢緊張推高能源價格，而已發展市場持續面對財政赤字，加上需要以較高利率為債務再融資，可能令債券孳息率維持高企。借貸成本及能源價格上升，對消費者及企業均構成挑戰，尤其是高度依賴能源進口的國家。然而，這市場環境亦為部分企業帶來機遇。其中，新興市場銀行可透過較高利率改善淨息差，從中受惠。金融板塊的盈利預期持續上調，富達亦繼續在當中發掘具吸引力的投資機會。此外，許多新興市場的大型銀行擁有穩固的競爭優勢及忠誠的客戶群。在金融市場波動環境下，客戶往往更重視銀行信譽及資金安全，進一步鞏固領先銀行的市場地位。此外，不少新興市場的金融服務滲透率仍然相對偏低，為行業提供長遠增長空間；數碼銀行的發展趨勢亦為金融科技企業帶來另類投資機遇，讓其有機會挑戰傳統金融服務供應商，並爭取市場份額。*黃金長遠前景仍正面，銅價續獲供不應求支持*政府債務持續增加，加上市場對貨幣長期價值的憂慮，繼續支持黃金作為價值儲存工具的吸引力。即使近期金價回落，各國央行包括中國內地持續增持黃金儲備。雖然債券孳息率上升可能在短期內對金價構成壓力，但黃金的長遠前景仍然正面，部分黃金礦業股的估值仍具吸引力。銅則受惠於電氣化、電動車及數據中心投資持續增加，帶動需求不斷上升，但新增供應卻面臨現有礦場逐漸老化、礦石品位下降，及新項目需要較長時間開發等限制。在供應難以追上需求的情況下，銅價及具備有利市場定位的礦業公司將繼續獲得支持。地緣政治局勢、利率走勢，以及AI投資周期的融資前景的不確定性，仍可能持續帶來波動。然而，市場波動亦可能掩蓋企業基本盈利表現的強勁勢頭。無論在AI硬件、金融、黃金及銅等不同領域，仍可發掘估值吸引及盈利前景強勁的企業。經歷過去數年的市場升勢後，投資者或會質疑市場還有多少上升空間。然而，多個領域的企業盈利增長仍然跑贏股價表現，顯示市場上升並不代表投資價值隨之消失。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。