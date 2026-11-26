26/11/2026 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價貶8點子，止三連升報6.7096
《經濟通通訊社26日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7096，較上個交易日跌8點子，止三連升，較市場預測偏弱約440點，上個交易日報6.7088。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7096
|+8.00
|1歐元/人民幣
|7.3380
|+109.00
|100日圓/人民幣
|4.2036
|+28.00
|1港元/人民幣
|0.8558
|+4.30
|1英鎊/人民幣
|8.7701
|+64.00
|1澳元/人民幣
|4.4313
|-46.00
|1紐元/人民幣
|3.6673
|+71.00
|1新加坡/人民幣
|5.1842
|-29.00
|1瑞郎/人民幣
|8.0503
|+491.00
|1加元/人民幣
|4.7024
|+222.00
|1人民幣/林吉特
|0.6152
|+4.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.3715
|+610.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.6250
|+26.00
|1人民幣/韓元
|201.3200
|-11.00