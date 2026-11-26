26/11/2026 17:11

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 三大行回購增持貸款額破4600億人民幣

▷ 人民幣國際支付佔比10月回落至2.95%

▷ 美國計劃對華商品加徵關稅至20%

《神州經脈》海外擾動依然明顯，A股今日（26日）走勢反覆，滬綜指近平收，微漲0.01%報3476.88點，創業板指升0.29%，深成指險守萬點大關、收跌0.02%；滬深兩市全日成交額約1.32萬億元（人民幣．下同），較上個交易日少658億元或5%。盤面上，銀行板塊逆勢走強，南京銀行(滬:601009)、交通銀行(滬:601328)、中信銀行(滬:601998)均創歷史新高；石油股領漲。下跌方面，豬肉股回調，另外軍工及機器人概念跌幅靠前。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6600，較上個交易日4時30分收盤價升136點子，止兩連跌，創11月2日以來逾三周新高，全日在6.6585至6.6700之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7096，較上個交易日跌8點子，止三連升，較市場預測偏弱約440點。*今日新聞精選*1. 美國宣布計劃對產自中國及其他經濟體的商品加徵新一輪關稅，其中，對華進口商品的稅率將提高至20%，與此前中美雙方的協議一致。但美方還提到，如果兩國談判破裂，該稅率可能翻倍至40%。對此，中國外交部發言人郭嘉昆表示，雙方應當共同落實好兩國元首達成的重要共識，維護中美經貿關係穩定發展態勢；中方將繼續採取必要措施捍衛自身正當權益。商務部發言人何亞東稱，中方對此堅決反對，敦促美方糾正錯誤做法，回到通過對話協商解決問題的正確軌道上來。2. 環球銀行金融電信協會(SWIFT)最新數據顯示，2026年10月，人民幣國際支付佔比為2.95%，較8月回落0.38個百分點，全球支付排名續排第五。10月，美元國際支付佔比繼續排全球第一，從9月的49.63%上升至51.03%。第二位歐元的佔比則從21.69%回落至20.82%。英鎊續排第三，支付佔比從6.89%升至7.02%。日圓仍排第四，佔比從3.40%上升至3.76%。3. 商務部等8部門印發《服務貿易發展「十五五」規劃》（以下簡稱《規劃》）。其中提到，穩妥有序推動雲計算、大模型等人工智能相關服務出海，培育人工智能領域服務貿易新業態。鼓勵人工智能企業在防範技術外流前提下整合硬件製造商、算力提供商、IT基礎設施運營商等，形成「技術+產品+服務」一體化解決方案，拓展海外市場布局。4. 據《上海證券報》報道，內地金融機構近期加大支持上市公司回購或增持股票力度，三大國有銀行簽署的股票回購增持再貸款合同及貸款承諾金額合計已超過4600億元。報道指，近期A股企業回購及增持計劃的數量及規模急升，銀行亦加快投放貸款，截至周三（25日），11月以來已有123間上市公司公告取得股票回購增持專項貸款承諾函，節奏顯著加快。申請股票回購增持貸款的上市公司大多來自電子零件、半導體、工業機械、生物醫藥等領域。5. 據彭博報道，隨著美國收緊芯片出口規定，亞洲人工智能(AI)債務融資市場受到衝擊，銀行及貸款機構對涉及字節跳動、阿里巴巴(09988)和騰訊(00700)的數十億美元貸款暫緩推進，重新評估相關交易的風險。報道又指，花旗集團、渣打銀行，以至新加坡星展集團、華僑銀行及大華銀行等多家銀行，已開始全面排查數據中心客戶，要求相關企業披露更多資料，以確認晶片使用情況符合美國出口管制規定。6. 據國家發改委消息，11月12日國內成品油價格調整以來，國際市場原油價格震盪下行後近日又有所回升，本次調價的前10個工作日平均價格低於上次調價前10個工作日平均價格。根據國際市場油價變化情況，自11月26日24時起，國內汽、柴油（標準品）價格每噸分別下調440元、425元。本輪調價過後，今年國內油價已經歷23輪調整窗口，其中14次上調、7次下調，並有2次不作調整。7. 彭博引述知情人士透露，萬科(02202)(深:000002)尋求將下月到期的一筆人民幣債券再度展期，凸顯這家曾經的龍頭房企困境進一步加劇。知情人士稱，萬科考慮將這筆12月15日到期票據的12億元人民幣未償本金延遲三年兌付，但仍將按時支付票面利率為3%的票息。據悉，在與債權人分別舉行的會議中，萬科還討論了以現金先支付部分本金的可能性，不過討論了多個可能支付的比例，均不及以往展期方案中40%支付比例的一半。8. 近日，內地有消費者發現，部分可口可樂瓶身僅標示保質期到期日「2027年7月22日」，未標註生產日期，因而對產品標籤標註方式提出疑問。國家市場監管總局食品生產經營司對此回應稱，這並非企業在標籤上遺漏信息，而是提前執行新的食品安全國家標準。預包裝食品應按照年、月、日的順序清晰標示生產日期和保質期到期日；保質期6個月及以上的，可僅標示保質期和保質期到期日。在標準正式實施前，企業可提前執行。(jq)