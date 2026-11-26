26/11/2026 09:25

【ＡＩ】美收緊AI晶片出口管制，花旗、渣打等銀行全面審查東南亞數據中心客戶

《經濟通通訊社26日專訊》據彭博報道，在美國收緊先進晶片出口管制、限制中國企業通過東南亞國家使用美國先進晶片後，花旗集團、渣打銀行，以至新加坡星展集團、華僑銀行及大華銀行等多家銀行，已開始全面排查數據中心客戶，要求相關企業披露更多資料，以確認晶片使用情況符合美國出口管制規定。



報道引述知情人士表示，銀行正要求客戶提供更多有關晶片實際使用方的詳細信息，並出具符合美國商務部更嚴格出口管制規定的證明。審查的一大重點是大量採購晶片並出租算力的新雲服務商。作為亞洲數據中心建設熱潮主要融資方之一的私募股權公司，也收到了銀行問詢。



華僑銀行躉售銀行業務集團首席信貸官Pauline Ho表示，已聯繫客戶了解新規的影響。根據迄今的溝通情況，鑒於該行絕大部分數據中心業務敞口涉及美國超大規模雲服務商，預計現階段不會出現重大問題。該行將繼續密切關注事態發展。



這場席捲行業的排查突顯出，全球銀行將在堵截美國晶片違規流轉方面扮演關鍵角色。此前，涉及英偉達公司執行長黃仁勳的醜聞，已令美國晶片黑市及相關供應鏈受到關注。



與此同時，CNBC報道，美國收緊先進晶片出口管制，觸發英偉達(US.NVDA)高端GPU轉售潮，部分原本供海外數據中心出租予中國企業使用的晶片，因新規而需要另覓出路，數千塊先進的B300晶片湧入轉售市場。(jt)