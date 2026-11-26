26/11/2026 09:39

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市升36點子，報6.6700

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7096，較上個交易日跌8點子，止三連升，較市場預測偏弱約440點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開36點子，報6.6700，上個交易日即期匯率收盤報6.6736。



隔夜因為人工智能(AI)相關股票一度大幅下挫，美元指數也承壓下跌，美國大多數市場周四將因感恩節假期休市；特朗普政府祭出新關稅舉措，可能擾動市場情緒，限制人民幣反彈。



市場人士稱，11月以來人民幣升勢明顯放緩，美元強勢的影響或逐漸顯現；若後續匯市供需失衡狀況改善，人民幣匯率彈性或回升。(jq)