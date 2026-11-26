26/11/2026 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收升136點子，止兩連跌報6.66，創逾三周高

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6600，較上個交易日4時30分收盤價升136點子，止兩連跌，創11月2日以來逾三周新高，全日在6.6585至6.6700之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升62點子，報6.6609。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7096，較上個交易日跌8點子，止三連升，較市場預測偏弱約440點。



市場人士表示，美元指數和美債收益率隔夜震盪回落，美股探底企穩，市場避險情緒略微緩解，人民幣則順勢小升。



「特朗普政府的新關稅提議對人民幣的影響暫時不大，具體還要看新關稅怎麼落地，」一外資行交易員稱，「人民幣短期偏區間震盪，美元近期太強了。」



高盛最新觀點指出，儘管全球市場動盪，新興市場貨幣因周期性壓力、避險情緒和頭寸平倉而明顯承壓，但人民幣穩中有進的升值趨勢仍在延續。鑒於人民幣中間價具有管理性質，若中國與主要貿易夥伴的關係明顯惡化，政策制定者不太可能容忍貨幣持續升值。(jq)