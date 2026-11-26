26/11/2026 09:23

【外圍經濟】美FCC批准SpaceX建太空數據中心，未來或部署100萬個軌道數據中心環繞地球

《經濟通通訊社26日專訊》美國聯邦通訊委員會(FCC)周三（25日）正式批准馬斯克旗下SpaceX(US.SPCX)的申請，允許其在太空部署名為「Starmind」的軌道數據中心星座系統。馬斯克在社交平台X對此表示感謝，形容該項目將成為美國及全世界的寶貴資產。



根據這項為期15年的營運許可，未來SpaceX或可部署多達100萬個軌道數據中心環繞地球運行。



FCC主席卡爾(Brendan Carr)表示，人工智能發展需要傳輸龐大數據，透過將算力部署到地球之外，SpaceX及其他研發軌道數據中心的競爭對手正順應時代需求，把握關鍵發展時刻。該項衛星部署授權申請於今年1月提出，美國總統特朗普亦對此構想表示正面支持。



太空數據中心可利用太陽能為高能耗設施提供動力，有助解決目前地面資源密集型數據中心建於居民區附近所引發的廣泛反對。



「Starmind」計劃由構想邁向落實仍面臨多重實際挑戰，包括應對軌道碎片等複雜太空問題，以及達成龐大的建設目標。根據獲批方案，SpaceX須於2033年11月25日前將首個獲准站點部署至軌道，並於2040年前分階段完成更廣泛的建設指標。(rc)